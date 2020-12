Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a doua oara in istorie, celebrul institut Pantone nu a ales o singura culoare a anului, ci doua: gri suprem („ultimate gray”) si galben luminat („illuminating yellow”). Conform instiutului, nuanta de gri aleasa evoca calmul si fundatiile dure din ciment al unei constructii, în…

- Burj Khalifa din Centrul Dubaiului, cea mai inalta cladire din lume, a fost iluminata marți seara in albastru, galben și roșu, culorile drapelului național, de Ziua Naționala a Romaniei, potrivit stiri.tvr.ro Cu aceasta ocazie, Consulatul General al Romaniei la Dubai a postat pe Facebook urmatorul mesaj:…

- Cascada Niagara va fi iluminata în culorile drepelului românesc pe 1 Decembrie, în onoarea Zilei Nationale a României. Acest lucru se întâmpla în urma demersurilor facute de Ambasada României la Ottawa. …

- Atat prin culorile alese, cat si prin croiul lor, hainele ne pot influenta starea de spirit. Dincolo de tranduri si nevoia de a fi la moda, oamenii ar trebui sa tina cont de nivelul de confort si incredere pe care le resimt in functie de culorile, materialele si accesoriile purtate.

- Intr-un context care se schimba de la o zi la alta, frumusețea naturii poate fi punctul de stabilitate, de care avem nevoie. Parcul din Iulius Town Timișoara este o explozie de nuanțe aramii, care te indeamna la relaxare și unde poți descoperi culorile toamnei, anotimp care a schimbat intreg peisajul…

- Era noapte cand hotelul Privo din Targu Mureș ne-a inghițit in pantecele lui, cu tot cu mașini electrice. N-am avut prize pentru mașinile noastre, dar le adapasem inainte. Am avut, in schimb, un decor minunat pentru vedetele noastre. Culorile reci, piatra, aleea cu granit, toate au mers perfect cu aerul…