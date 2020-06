Stiri pe aceeasi tema

- Fenomen neobișnuit in Cuba. Un nor de praf saharian a intunecat orizontul.Temperatura a crescut brusc la peste 37 de grade Celsius, in provincia Guantanamo. Norul purtat de vant a trecut și prin zone din Caraibe precum Jamaica și Republica Dominicana.

- Un nor de praf saharian va acoperi cerul Cubei pana vineri. Acesta determina o crestere abrupta a temperaturii si poate provoca afectiuni respiratorii, informeaza Agerpres.Potrivit Institutului de Meteorologie, o temperatura de de 37,4 grade, un record pentru aceasta perioada a anului, a fost inregistrata…

- Un nor de praf saharian, care va acoperi Cuba pâna vineri, a întunecat miercuri cerul albastru deasupra insulei, determinând o crestere abrupta a temperaturii si riscând sa provoace afectiuni respiratorii în tara care a anuntat recent ca pandemia de coronavirus se afla…

- Un nor de praf saharian de mari dimensiuni, care va acoperi Cuba pana vineri, a intunecat miercuri cerul albastru deasupra insulei, determinand o crestere abrupta a temperaturii si riscand sa provoace afectiuni respiratorii in tara care a anuntat recent ca pandemia de coronavirus se afla sub control,…

- Potrivit meteorologilor, in majoritatea regiunilor vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si caderi de grindina. De asemenea, ploile vor avea caracter torential, iar in intervale…

- Sunt exceptați copiii sub 5 ani. Nu și varstnicii peste 65 Ordinul privind obligativitatea purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si privind spalarea manilor, pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta, a fost publicat vineri seara in Monitorul Oficial.…

- Sunt exceptați copiii sub 5 ani. Nu și varstnicii peste 65 Ordinul privind obligativitatea purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si privind spalarea manilor, pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta, a fost publicat vineri seara in Monitorul Oficial.…

- Un urias nor de praf saharian se intinde deasupra Europei, iar in urmatoarea perioada va ajunge si in Romania. Norul provine in principal din Algeria si deja a cuprins zone importante din Spania, Elveția, sudul Italiei, Malta și insulele din vestul Mediteranei. Luni, vantul a impins praful spre nordul…