- Dogecoin a scazut puternic sambata seara dupa ce atinsese o valoare record in timpul zilei, declinul incepand in timpul apariției lui Elon Musk - care a incurajat criptomoneda, la Saturday Night Live. In timpul emisiunii, miliardarul a spus, in gluma, ca Dogecoin este "o pacaleala", informeaza Bloomberg.

- Los Angeles, 9 mai /Agerpres/ - Elon Musk, CEO al companiilor Tesla si SpaceX, si-a facut debutul sambata seara in calitate de prezentator al emisiunii americane de televiziune ''Saturday Night Live'' (SNL), informeaza AFP. Controversatul multimiliardar, a carui prezenta…

- In monologul de deschidere, el a completat: „Sau, cel putin, sunt prima persoana care recunoaste asta”. Musk a continuat remarcand ca nu are o mare variatie a intonarii in modul in care vorbeste, „ceea ce mi-a fost spus ca e bine pentru comedie”. Monologue! — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) Miliardarul…

- Gina Felea a facut senzație pe scena IUmor, glumele ei fiindu-le „servite” juraților ca un adevarat festin actoricesc. Personajul inventat de insuși Mihai Bendeac a stranit hohote de ras nu doar prin felul ei de a vorbi, dar și prin increderea și priceperea cu care a evitat glumele proaste, in caștigul…

- Cu peste 1,3 milioane de utilizatori în la noi în țara, Revolut lanseaza operațiunile bancare în România; Samsung a lansat un numar record de televizoare; Jeff Bezos, CEO-ul Amazon, dar și rivalul lui Elon Musk în cursa pentru cucerirea spațiului, face un pas în spate…

- Pasionații de criptomonede au avut o supriza neplacuta. Moneda virtuala, Bitcoin, s-a devalorizat in urma unor declarații ale lui Elon Musk, potrivit Reuters. Bitcoin a scazut luni cu peste 10%, la 51.993 de dolari pe unitate, dupa ce fondatorul Tesla a declarat weekend-ul trecut ca preturile Bitcoin…

- Kremlinul a numit luni "interesanta" propunerea celui mai bogat om din lume, Elon Musk, de a discuta cu presedintele rus Vladimir Putin pe reteaua sociala audio Clubhouse, relateaza France Presse. Elon Musk, seful producatorului de vehicule electrice de ultima generatie Tesla si al companiei…