- Romania are cel putin 500.000 de hectare de terenuri degradate, iar in acest context avem in plan sa demaram cea mai mare extindere a fondului forestier din ultimii 30 de ani, a declarat, luni, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor. "Suntem aici pe un teren degradat. Un teren cu destinatie agricola,…

- Conform Agrepres, Garda de Mediu a Municipiului Bucuresti are 12 comisari disponibili pentru controale pe teren. Asta inseamna o echipa de doua persoane alocata fiecarui sector al Capitalei. Conform celor declarate de ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, la o dezbatere despre calitatea…

- Sute de capre negre și sute de mii de ciocârlii sunt scoase la „mezat și împușcat”, susține Goțiu, care spune ca urmeaza o „relaxare cu împușcaturi” dupa izolarea de doua luni. Parlamentarul clujean îl acuza pe Costel Alexe ca „minte fara rețineri”…

- Inainte de ridicarea starii de urgenta si revenirea societatii la un ritm normal de activitate, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, reitereaza apelul catre autoritatile publice locale de a implementa cu strictete masurile din planurile pentru calitatea aerului si combaterea ferma…

- Romania a fost condamnata de Curtea Europeana de Justitie pentru poluarea cu PM 10 din Municipiul Bucuresti, a anunțat, joi, Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor. Astazi, inevitabilul pe care il anuntam de la inceputul mandatului s-a intamplat: Romania a fost condamnata la Curtea Europeana…

- Guvernul a decis joi sa il mandateze pe ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, sa semneze in numele Romaniei, declaratia comuna a statelor membre privind utilizarea investitiilor din Pactul Ecologic European ca element cheie in planul de redresare a Uniunii Europene, dupa pandemia…

- La 22 aprilie 2020 se implinesc 50 de ani de la prima aniversare a Zilei Pamantului, prilej prin care Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a tinut sa transmita un mesaj de implicare civica pentru toti romanii preocupati de temele de mediu de pe agenda publica: " M-ati tot auzit repetand…

- Imaginile cu transporturi de busteni vehiculate in ultima luna pe retelele de socializare sunt manipulari, a declarat, marti, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, intr-o conferinta de presa.