VIDEO Coronavirus/Iohannis: Reintrarea în stare de urgenţă - o ultimă soluţie Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, cu privire la o posibila intrare in starea de urgenta din cauza epidemiei de COVID-19, ca aceasta este o ultima solutie.



"Decizia reintrarii in stare de urgenta se poate lua doar in masura in care specialistii imi spun ca nu exista alta masura solutie si eu vreau sa cred ca exista alta solutie. Vreau sa cred ca romanii nu isi doresc aceasta boala, vreau sa cred ca romanii, impreuna cu autoritatile, impreuna cu mine, vor respecta normele, in asa fel incat sa nu ajungem in situatia in care nu mai putem sa controlam raspandirea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

