Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat, in sedinta de Guvern de miercuri, ca au fost inregistrate aproximativ 900 de cereri din partea canalelor media in vederea participarii la campania de informare publica cu privire la regulile de protectie sanitara in contextul pandemiei de COVID-19 si masurile necesare pentru reluarea activitatilor in domeniul social si economic si a propus modificarea OUG 63 in sensul acordarii unui termen de 10 zile pentru clarificarea documentelor depuse. "La termenul de finalizare a perioadei de inregistrare a fost inregistrat un numar de aproximativ…