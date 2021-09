VIDEO Coronavirus/Arafat: Peste 95% din decesele înregistrate în perioada 6-12 septembrie - persoane nevaccinate Peste 95% din decesele survenite in urma infectiei cu SARS-Cov-2 in perioada 6-12 septembrie au fost inregistrate la persoanele nevaccinate, a declarat, sambata, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, care a citat un raport al INSP. "Raportul INSP pe perioada 6 - 12 septembrie ne arata ca 95,2 % din decesele inregistrate au fost la persoane nevaccinate si 3 % la persoane vaccinate cu schema incompleta. (...) Asta arata ce inseamna protectia si reducerea riscului la persoanele care se vaccineaza si care ramane singura solutie care sa ne scoata din valul in care suntem si sa previna un val serios… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

