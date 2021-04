Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a fost vaccinat marti impotriva COVID-19 cu serul de la AstraZeneca, cerand oamenilor sa aiba incredere in vaccinuri dupa ce mai multe tari au limitat utilizarea AstraZeneca din cauza cazurilor rare raportate de formare de cheaguri de sange, relateaza…

- Premierul croat, ministrul sanatatii si presedintele parlamentului de la Zagreb s-au vaccinat miercuri cu vaccinul AstraZeneca in fata camerelor de televiziune, pentru a inspira incredere populatiei fata de acest vaccin anti-COVID-19 ce a starnit unele preocupari privind siguranta dupa semnalarea…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a primit vineri prima injecție cu vaccinul AstraZeneca, in contextul in care increderea in acest ser este la cele mai mici cote, informeaza Hotnews , care citeaza AFP. Johnson, care are 56 de ani, a fost vaccinat la Spitalul ”St. Thomas” din Londra, unde a petrecut…

- Premierul francez Jean Castex a primit prima doza de vaccin AstraZeneca impotriva COVID-19, vineri, la spitalul militar Begin din Saint-Mande, in apropiere de Paris, o injectie destinata sa-i linisteasca pe francezi dupa scurta suspendare a acestui ser, relateaza AFP. "Nu am simtit nimic,…

- Franta va relua vineri vaccinarile impotriva COVID-19 cu serul AstraZeneca, dupa anuntul autoritatilor farmaceutice europene care il considera ca fiind ''sigur si eficient'', a anuntat joi premierul Jean Castex, relateaza AFP. ''Voi fi vaccinat maine cu acest vaccin pentru a…

- Franta va relua vineri vaccinarile impotriva COVID-19 cu serul AstraZeneca, dupa anuntul autoritatilor farmaceutice europene care il considera ca fiind ''sigur si eficient'', a anuntat joi premierul Jean Castex, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. ''Voi fi vaccinat maine cu acest vaccin pentru…

- Potrivit datelor oficiale, 25.273.226 de persoane ai primit prima doza de vaccin Pfizer sau AstraZeneca. Din total, 1.759.445 au primit si rapelul. Avem ”25 de milioane de motive sa fim increzatori in viitor in timp ce redeschidem precaut societatea”, a spus premierul Boris Johnson.Guvernul de la Londra…

- Expertii canadieni in sanatate sunt siguri ca toate vaccinurile anti-COVID-19 care sunt administrate in aceasta tara sunt sigure, inclusiv cel produs de AstraZeneca, a declarat luni prim-ministrul Justin Trudeau, citat de Reuters. Germania Italia si Franta au devenit luni cele mai recente state care…