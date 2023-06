Stiri pe aceeasi tema

- ROBOT X junior ( David Alexandru Tudorache , Adrian Badea și Marin David Catalin) și ROBOT Z Jr. – (Nița Calin-Ionuț, Patrașcu Tudor-Andrei, Samson Matei-Christian) au fost premiați ieri, 31 mai 2023, in cadrul celei de-a doua Ediție a Galei de Excelența a Județului Dambovița. Cei 6 copii au urcat pe…

- „Medicina este viața mea! Am muncit foarte mult, dar am facut lucrurile cu multa bucurie, cu multa dragoste și cu dorința de a lasa ceva in urma mea. Dintr-un spital vechi de 130 de ani, așa cum este Spitalul , am facut unul nou, am creat o echipa noua și un concept nou! Aș putea sa spun ca am revoluționat,…

- Biblioteca Municipala ,,Elena Lahovary” deruleaza, in perioada 17 – 26 mai 2023, cea de-a doua editie a proiectului ,,Prima mea zi la biblioteca”. Acesta se adreseaza prescolarilor si elevilor din clasele pregatitoare din municipiul Adjud. Copiii vor face turul bibliotecii alaturi de cadre didactice,…

- Festivalul Național de Dans pentru copii – „Feeria Dansului”, de la Galați, de duminica 30 aprilie, a fost un nou prilej de afirmare pentru componenții grupului ORDORITM de la Clubul Copiilor din Odobești. Au impresionat prin evoluția lor in concurs și au primit Trofeul și Diploma de Excelența, dar…

- Astazi, 28 martie 2023, in cadrul ședinței Consiliului Local Pitești, membrii echipei de robotica ”TehnoZ”, elevi ai Colegiului Național ”Zinca Golescu”, au fost recunoscuți, alaturi de profesorii lor indrumatori, pentru performanța de a se clasa pe primul loc la Campionatul Național de Robotica 2023,…

- Consilierii județeni ai Partidului Național Liberal au inițiat un proiect de hotarare, in regim de urgența, pentru sprijinirea performanței echipei RoboKids care sa le permita membrilor acestei echipe sa participe la Campionatul Internațional de Robotica „First Championship”, care se va desfașura intre…

Invitata: Alexia NEAMȚU, coordonatoarea Departamentului Modelare 3D, lider tehnic RobotX Hunedoara

- Iulia Mihalache este invațatoare de peste 25 de ani intr-o școala din Draganești-Olt, iar in luna februarie 2023 a fost premiata in cadrul Galei „Profesorul Anului din mediul rural“, pentru implicarea profesionala, dar și sufleteasca pe care le-a demonstrat celor mici.