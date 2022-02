Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii din cadrul „Convoiului libertații” care nu vor accepta sa opreasca protestul care a blocat Podul Ambassador dintre Canada și Statele Unite vor primi amenzi usturatoare și risca inchisoare dupa ce statul canadian Ontario a declarat stare de urgența pentru a opri blocada care a paralizat…

- „Toate opțiunile sunt pe masa”: premierul canadian Justin Trudeau a promis vineri, în ajunul unei noi mobilizari majore, ca granițele „nu vor ramâne blocate” de convoaiele de protestatari, dar fara a da un ultimatum, potrivit AFP.Washington-ul l-a pus sub presiune…

- Joe Biden l-a avertizat într-o convorbire telefonica pe premierul canadian Justin Trudeau despre „consecințele grave” ale blocarii graniței cu Statele Unite de catre protestatari, a anunțat vineri Casa Alba, potrivit AFP.„Președintele și-a exprimat îngrijorarea ca întreprinderile…

- Aliatii din cadrul NATO au avertizat, vineri, Rusia ca un atac asupra Ucrainei va atrage sanctiuni masive, anunta Guvernul de la Berlin, dupa conversatia pe care presedintele SUA, Joe Biden, a avut-o cu lideri ai tarilor europene, printre care cei din Germania, Franta, Marea Britanie si Romania.…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru miercuri, 26 ianuarie, de la ora 13.00, la Palatul Cotroceni, potrivit anunțului Administratiei Prezidentiale. Se vor discuta aspecte ale situației de securitate de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.Pe…

- Putin vrea PLECAREA forțelor NATO din Romania, ca parte a propunerilor sale de securitate Putin vrea PLECAREA forțelor NATO din Romania, ca parte a propunerilor sale de securitate Rusia cauta sa obtina plecarea fortelor NATO din Romania si Bulgaria, ca parte a propunerilor sale de securitate, a relatat…

- Joel Rubin, expert american in securitate naționala si politica externa, a analizat, in exclusivitate la emisiunea la emisiunea News Hour with CNN, de la Antena 3, discuția purtata, joi seara, de Joe Biden și Klaus Iohannis. In dialog cu jurnalista Ana Maria Roman, Rubin a spus ca “SUA se uita la Romania…

- 11 migranți ascunși in doua camioane ce transportau dopuri pentru șampanie și ambalaje au fost gasiți de polițiștii de frontiera de la Nadlac II in urma controalelor, transmite Poliția de Frontiera. In urma verificarilor, politistii de frontiera au stabilit ca sunt noua cetateni din Afganistan și doi…