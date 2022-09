VIDEO „Contraatac” rusesc în Harkov: Mai multe blindate amfibii s-au împotmolit în timpul traversării râului Doneț O inregistrare video aparuta pe rețelele de socializare arata cum mai multe blindate au fost abandonate de soldații ruși dupa o tentativa nereușita de traversare a raului Doneț intr-o zona in care acesta este mai ingust in regiunea Harkov. Inregistrarea arata cum doua dintre vehiculele blindate de lupta a infanteriei de tip BMP , care teoretic sunt amfibii, au ramas blocate cam pe la jumatatea tentativei de trecere a raului, in timp ce o a treia s-a impotmolit la mal. #Ukraine : No less than three Russian BMP-1 IFV were lost whilst trying to cross the Donets river in #Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/8flrJA4gvu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

