Stiri pe aceeasi tema

- Extremistul clujean Calin Marincuș, membru PSD și simpatizant Noua Dreapta, il amenința cu moartea pe Raed Arafat , șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), pentru ca vrea sa impuna testarea și vaccinarea pentru accesul la evenimente. Declarațiile ireale, facute intr-un live pe Facebook,…

- Biroul Politic National al PNL ar urma sa se intruneasca din nou joi, 9 septembrie, la ora 9,00, prin videoconferinta. BPN a fost convocat miercuri seara de liberalii din echipa premierului Florin Citu, noteaza Agerpres."Cine semneaza la ora asta o convocare a Biroului Politic National PNL pentru maine…

- La scurt timp dupa ce premierul Florin Cițu a anunțat in cadrul unei conferințe de presa de la Palatul Victoria ca a adoptat proiectul programul „Anghel Saligny” in ședința de Guvern de la care au lipsit miniștrii de la USR PLUS, aceștia au transmis ca adoptarea proiectului reprezinta „un nou abuz marca…

- Consilierul local PSD Alexandra Crivineanu susține la aceasta ora o conferința de presa. Ea va prezenta doua proiecte sociale pe cae le va promova in Consiliul Local Brașov. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like!…

- Inundații in Apuseni: DOUA gospodarii din Alba vor primi ajutoare de 10.000 de lei, din partea statului. Anunțul ministrului Muncii Inundații in Apuseni: DOUA gospodarii din Alba vor primi ajutoare de 10.000 de lei, din partea statului. Anunțul ministrului Muncii Raluca Turcan, ministrul Muncii, a anunțat…

- In imagini se vede cum un angajat al Primariei pune mana pe telefonul activistului, il bruscheaza și ii cere sa inchida filmarea. In toate aceste momente, ceilalți colegi au privit incidentul și nu au intervenit.Persoana agresata este activistul Vișinel Balan. Acesta a relatat ca a sunat la 112 și a…

- Continua reacțiile politice, dupa ședința Consiliului Local, care a consfințit alianța USR cu Pro Romania. Senatoarea Cristina Breahna Pravaț (PSD) a descris, pe Facebook, „apogeul ridicolului” și a catalogat votul de rectificare a bugetului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Continua reacțiile politice, dupa ședința Consiliului Local, care a consfințit alianța USR cu Pro Romania. Senatoarea Cristina Breahna Pravaț (PSD) a descris, pe Facebook, „apogeul ridicolului” și a catalogat votul de rectificare a bugetului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.