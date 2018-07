Stiri pe aceeasi tema

- Patru romani s-au inecat in Germania, intr-o singura zi. Tragediile au avut loc, duminica, in trei localitați diferite. Un tanar de 19 ani din Romania s-a inecat in parcul de distracții acvatice din Oberhausen, dupa ce a fost descoperit pe fundul piscinei mari de salvamar. In ciuda eforturilor facute…

- Conchita de Romania ne-a declarat acum ceva timp, in exclusivitate, ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat care ii face toate poftele și care o face sa se simta in al noualea cer.

- O specie protejata de usturoi, ce se gaseste la nivel european doar in Romania, la Cheile Turzii, a fost identificata, miercuri, de bio-geograful expeditiei trans-siberiene RO-CRES, Sabin Badarau, pe o gramada de balegar, in fata unei case dintr-un sat din Siberia, informeaza Agerpres.

- Mafiotul italian Giuseppe Pensabene, șeful ’Ndrangheta din Romania, va fi extradat dupa ce magistrații au admis solicitarea procurorilor Parchetului Curții de Apel București. Judecatorii au pus in executare mandatul european de arestare emis pe numele interlopului și au dispus predarea lui „Peppe” catre…

- Premierul Viorica Dancila a spus ca plangerea penala pentru inalta tradare depusa impotriva sa de liderul PNL Ludovic Orban reprezinta un act deplasat si s-a declarat convinsa ca procurorii vor gasi drept ridicola aceasta sesizare, care este “rupta de realitate”. Dancila a subliniat ca nu ia in calcul…

- Dezbaterea politica, solicitata de grupul parlamentar al PNL, avand ca tema „Implicatiile raportului GRECO asupra imaginii justitiei in Romania”, a inceput, miercuri, in plenul Senatului, in cadrul “Orei Guvernului”, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Ministrul Tudorel Toader a afirmat…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a facut un anunț extrem de important legat de varsta de pensionare. In condițiile in care in toata Uniunea Europeana varsta la care se iese din activitate crește, in Romania s-a luat o decizie incredibila.

- Veniturile bancilor din Romania provin, in proportie de 35%, din comisioanele percepute in zona de retail, un procent foarte mare care le va crea probleme, avand in vedere ca pe piata locala intra jucatori cu oferte competitive, considera Ruxandra...