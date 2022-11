Stiri pe aceeasi tema

- Frantuzoaica Stephanie Frappart a devenit prima femeie arbitru care a oficiat la Cupa Mondiala masculina de fotbal, dupa ce a facut parte din brigada care a condus partida dintre Polonia si Mexic (scor 0-0), disputata marti, in Grupa C a turneului final din Qatar, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Suporterii și fanii Cupei Mondiale din Anglia, Iran, SUA și Țara Galilor și-au aplaudat echipele lor, in timp ce petreceau cu alți fani in afara stadioanelor Cupei Mondiale din Doha, Qatar. In trecut, echipa de fotbal iraniana a fost o sursa de mandrie naționala ce aprindea intreaga țara. Acum, avand…

- Fanii fotbalului care au calatorit mii de kilometri pentru a vedea cel mai prestigios eveniment sportiv au stat la coada ore intregi pentru a asista la lansarea unui festival al fanilor la Doha, sambata (19 noiembrie). Astazi, 20 noiembrie, a inceput CM 2022, cu un prim meci spectaculos, cel puțin in…

- Germania și Uniunea Europeana analizeaza daca sa clasifice Garzile Revoluționare ale Iranului ca organizație terorista, a declarat duminica ministrul de externe Annalena Baerbock. „Am spus clar saptamana trecuta ca vom lansa un alt pachet de sancțiuni, ca vom examina modul in care putem clasifica și…

- Protestatarii au scandat cuvinte din melodia Baraye a cantarețului iranian Shervin Hajipour, la Universitatea din Iran, facuta populara in timpul demonstrațiilor actuale din țara, in care apare versul „ Pentru sora noastra”. Aceștia s-au adunat in fața Facultații de Inginerie de la Universitatea Shahid…

- Elnaz Rekabi, care a starnit controverse concurand intr-un concurs internațional fara portul tradițional pentru cap, hijab, s-a intors in Iran, la Teheran, miercuri (19 octombrie) in uralele suporterilor, in ciuda faptului ca a negat ca a protestat. Alpinista iraniana Elnaz Rekabi a fost intampinata…

- O inregistrare video obținuta de Reuters arata un grup de femei care protesteaza imbracate in haine negre pe o strada din orașul kurd Saqez, in vestul Iranului, marți (4 octombrie), orașul natal al lui Mahsa Amini, tanara de 22 de ani care a murit in inchisoare dupa ce a fost arestata de poliție din…

- In inregistrarile video obținute de Reuters, se pot vedea oameni protestand in fața Universitații de Tehnologie Amirkabir din Teheran, in urma morții unei femei aflate in arest. Poliția iraniana a declarat luni (19 septembrie) ca decesul a fost un „incident nefericit”, a raportat o agenție de știri…