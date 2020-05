Nivelul de doua procente din PIB alocat Apararii pentru o perioada de 10 ani trebuie sa se regaseasca din ce in ce mai mult in investitii in industria romaneasca, in capacitati de productie moderne si locuri de munca inalt calificate create in tara noastra, a declarat joi, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca. "Am pus la dispozitia Ministerului Economiei, institutia guvernamentala care coordoneaza industria de aparare si cu care avem o colaborare excelenta, proiectia pe 10 ani in ceea ce priveste planurile noastre de inzestrare si finantarea acestor programe, astfel incat agentii economici…