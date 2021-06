Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca va fi atacata decizia Curtii de Apel Cluj, care a decis anularea in parte a Hotararii de Guvern care priveste conditionarea participarii la evenimente de dovada vaccinarii. Intrebat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, daca decizia Curtii de Apel Cluj va influenta politica masurilor de relaxare, premierul a raspuns ca decizia respectiva va fi atacata. "Nu va schimba, nu va influenta. Vom ataca aceasta decizie si credem ca vom castiga", a spus premierul. Potrivit presei centrale, Curtea de Apel Cluj a decis, luni, anularea in parte a Hotararii…