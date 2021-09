Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a confirmat vineri seara semnificația vizitei pe care șefa Comisiei Europene o va face in Romania pe 27 septembrie. Primul avans din PNRR ar urma sa ajunga pana la sfarșitul anului, a subliniat Florin Cițu.

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine in Romania pe 27 septembrie, semn ca PNRR a fost aprobat, spune Florin Cițu. Potrivit premierului, pana la finalul anului va veni primul avans din PNNR. „Cealalta veste buna este ca din cei 48 de miliarde de euro din toate programele…

- Florin Citu fost intrebat, marti, ce parere are despre afirmatia presedintelui Partidului National Liberal, Ludovic Orban, care s-a declarat nemultumit de faptul ca Romania nu se afla in primele 16 tari carora le-a fost aprobat Planul National de Redresare si Rezilienta: “Nu am vazut, dar nu cred ca…

- Liderul PNL a amintit și faptul ca intaziarea poate fi pusa și pe seama modificarilor aduse de noua echipa a lui Florin Cițu planului care deja fusese elaborat in perioada guvernarii Orban. "Nu suntem printre primele 16 tari carora li s-a aprobat PNRR-ul si aici readuc aminte ca noi am elaborat un PNRR…

- Cehia intra pe lista statelor cu PNRR-ul aprobat si are planurile facute pentru banii din Fondul de Modernizare. Lista statelor care au Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) aprobat a ajuns la 18, arata datele publicate de Comisia Europeana, citate de ZF. In total, Cehia va primi…

- Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei este in procent de 95% deja negociat cu Comisia Europeana si sigur, in perioada urmatoare, va fi aprobat, a declarat, joi, la Ministerul Finantelor, Florin Citu. El a raspuns astfel fiind intrebat despre faptul ca "presa din Germania"…

- Florin Cițu a anunțat marți seara la Digi24 ca Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei va fi aprobat la toamna. Comisia Europeana intra in vacanța, și mai sunt și alte țari in situația Romaniei, a spus premierul. Acesta spune ca nu este nicio problema daca planul va fi aprobat la toamna,…

- Prim-ministrul Florin Citu si-a exprimat vineri sustinerea pentru invatamantul dual, dar si pentru competitia intre centrele de cercetare in vederea finantarii. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte organizate de Camera de Comert Romano-Germana (AHK Romania) si Comitetul Economiei…