Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca toate judetele din Romania au intrat in scenariul verde si a apreciat ca scaderea numarului de cazuri de COVID-19 se datoreaza campaniei de vaccinare.„Vestile bune continua in ceea ce priveste numarul persoanelor care se testeaza pozitiv - vedem ca scade in fiecare…

- „Am vrut neaparat sa vad si acest centru de vaccinare, mai ales ca este un liceu teologic, dar vroiam neaparat sa vad cum merge si campania de vaccinare si la Satu Mare si sper ca v-ati obisnuit, o sa merg in mai multe zone din tara si lucrurile merg foarte bine si aici. Intre timp, am primit si vestea…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat in baza raportarilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sanatate Publica:…

- La raportarea de astazi am continuat sa nu mai avem niciun județ in scenariul roșu, care presupune un indice de infectare de peste 3 la mia de locuitori. Am avut, de asemenea, 12 județe in scenariul galben și 30 de județe in scenariul verde. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate…

- ​Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a lansat un atac deschis, sâmbata seara, la Raed Arafat, Nicușor Dan și Vlad Voiculescu, cerând ca aceștia sa dea explicații pentru situația de la Spitalul Foișor. Liderul liberal a susținu ca cei trei nu au ajuns în funcții „pentru ca…

- ​Guvernul nu are în vedere condiționarea accesului cetațenilor la serviciile industriei ospitalitații și hoteliere de dovada vaccinarii, a scris premierul Florin Cîțu pe contul sau de Facebook. Acesta a precizat ca nu se are în vedere nici limitarea calatoriilor prin țara a celor nevaccinați,…

- 50.400 doze de vaccin produs de compania anglo-suedeza AstraZeneca au plecat sambata, 27 martie, catre Republica Moldova, in sprijinul autoritaților implicate in lupta de combatere a pandemiei COVID-19, a anunțat Comitetul Național de Vaccinare, intr-un comunicat.Guvernul Romaniei a decis continuarea…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a anunțat la Digi24 ca Romania o sa atinga pragul psihologic de 10 milioane de oameni vaccinați in luna august. El se arata incantat de apetitul concetațenilor pentru vaccinare și spune ca aceasta este singura soluție pentru a trece mai repede prin pandemie. Citește…