- Guvernul va adopta in sedinta de joi o hotarare, la propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prin care copiii cu varste intre 6 si 12 ani sa nu mai fie testati pentru accesul la anumite activitati in localitatile unde rata de incidenta COVID depaseste

