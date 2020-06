Cheltuielile cu investitiile au ajuns in Romania, in luna mai, la 13,1 miliarde de lei, cea mai mare suma din 10 ani, iar aceasta va fi crescuta pentru a depasi cheltuielile cu pensiile si salariile, a declarat, sambata, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-un briefing de presa. "In luna mai 2020, am ajuns cu cheltuielile de investitii in plina criza economica globala, intr-un moment dificil pentru toate economiile din lume, am ajuns cu cheltuielile de investitii la 13,1 miliarde de lei. De ce este importanta aceasta cifra? Este cea mai mare cifra pe ultimii 10 ani de zile. Ca o comparatie,…