- Premierul Florin Citu le-a cerut sambata prefectilor sa fie pregatiti pentru a interveni in orice moment, in contextul ploilor abundente din ultima perioada, care au afectat mai multe judete din tara. Florin Cițu a transmis ca personalul care intervine in astfel de situații trebuie sa fie in alerta,…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca PNRR nu a fost respins si nici retrimis, iar Comisia Europeana vine cu observatii la care Romania va raspunde. El a atras atentia celor care lucreaza la Planul de Redresare si Rezilienta cu nu pot pleca in concediu pana cand PNRR nu va fi aprobat, iar cineva trateaza…

- „Inca de la prima ora, de ieri de fapt, am vazut mai multe stiri false. E foarte simplu. Am spus si de azi dimineata inainte sa plec ca nu a fost respins PNRR si nu a fost retrimis PNRR si asta inainte sa vina Comisia cu precizari care au confirmat ce am spus. Nu pierdem acesti bani. 29,2 miliarde euro…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți, 25 mai, intr-o conferința de presa, ca renunțarea la gratuitatea vaccinului anti-COVID ar putea intra in discuție numai atunci cand „virusul va deveni banal, cum e virusul de gripa”. Ludovic Orban a facut precizari cu privire la declarația sa de ieri,…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca in cazul in care sunt sesizari si elemente temeinice va demara o ancheta in privinta centrelor de vaccinare inchise, dar, in acest moment, trebuie vazute toate documentele emise in ultima perioada in Ministerul Sanatatii. Intrebat daca, in calitate…