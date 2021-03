Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat miercuri ca are semnale conform carora proiectul privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) ar urma sa fie adoptat de catre Parlament intr-o forma apropiata celei aprobate de catre Guvern.

- Premierul Florin Citu a precizat ca proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) este dezbatut in procedura de urgenta in Parlament, subliniind ca informatia potrivit careia reprezentantii UDMR nu sunt de acord cu forma trimisa Legislativului…

- „Tot in sedinta de Guvern a fost aprobat proiectul de lege care ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite, prin cooperarea in legatura cu proiectele nuclear-energetice de la Cernavoda. Acest proiect de lege merge in Parlamentul Romaniei in procedura de urgenta”, a afirmat…

- Proiectul de lege inițiat in 2018 de foștii lideri PSD-ALDE Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu privind declasificarea hotararii CSAT in baza careia s-au incheiat protocoalele dintre SRI si justitie, precum si revizuirea sentințelor in care au fost administrate probe obținute prin respectivele…

- UPDATE- Guvernul a adoptat, joi, proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, a anuntat premierul Florin Citu. ‘Este o promisiune a coalitiei de guvernare, dar, in acelasi timp, si o recomandare pentru respectarea MCV. (…) CSM a dat aviz negativ atunci…

- Guvernul a adoptat, joi, proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, a anuntat premierul Florin Citu. "Este o promisiune a coalitiei de guvernare, dar, in acelasi timp, si o recomandare pentru respectarea MCV. (...) CSM a dat…

- Judecatoarea Simona Marcu, fost presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, avertizeaza asupra pericolului intoarcerii la DNA a competentei de a ancheta magistrati, odata cu anuntata desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Judecatoarea considera ca proiectul…

- "Am aprobat actul normativ prin care se stabileste salariul minim pentru 2021, stiati deja, la 2.300 de lei. Stiu ca au fost discutii in spatiul public daca poate sa fie aplicat de la 1 ianuarie. Bineinteles ca poate sa fie aplicat de la 1 ianuarie, pentru ca in februarie se platesc salariile pentru…