(VIDEO) Ciolacu, întâlnire cu Antony Binken: Ce i-a spus în limba română Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken. „Aș dori sa va felicit pentru implicarea dumneavoastra in Orientul Mijlociu și aș dori sa va mulțumesc in numele Romaniei și al romanilor pentru ajutorul acordat, pentru a putea recupera romanii din Fașia Gaza, un lucru care n-o sa fie niciodata uitat de Romania. Așa cum ați menționat dumneavoastra, Romania a fost și o sa fie alaturi de Ucraina pana cand o sa obțina victoria impotriva Federației Ruse. Romania și-a invațat lecția in ceea ce privește Rusia cu mult timp in urma, cunoaștem poporul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

