Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata, intr-o postare de Facebook prin care a promovat masuri propuse de social-democrați și adoptate de guvern, ca toate autoritatile de control vor verifica, in perioada urmatoare, plafonarea preturilor la alimentele de baza. Ciolacu a vizitat un magazin din Sectorul 4 si a constatat ca cele mai mari reduceri de