- O statuie cu Superman cazut in cap a colorat holurile Parlamentului, marți, 5 octombrie. In dimineața moțiunii de cenzura, George Soldan, parlamentar PSD, a adus statuia, ca o ironie la adresa lui Florin Cițu. Statuia cu Superman a aparut la intrarea in plen, iar dupa cateva minute, parlamentarii PSD…

- PSD a instalat un Superman cazut in cap pe holul din fața plenului Parlamentului in ziua votarii moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Este o aluzie la o postare distribuita pe rețelele de socializare chiar de premierul Florin Cițu, in care era comparat cu Superman. Liderii PSD au…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca toti deputatii si senatorii partidului, dar si trei parlamentari neafiliati vor fi prezenti la motiunea de cenzura depusa de social-democrați, care va fi votata marți.

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc joi, 30 septembrie, in plen, de la ora 14.00. Va fi prezentata motiunea de cenzura a PSD, intitulata „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos Guvernul Citu!”. Votul urmeaza sa fie dat marți, 5 octombrie, in plenul reunit al Parlamentului. „Nu ati inaugurat…

- Liderul USR, Dan Barna, este de parere ca moțiune de cenzura pe care a depus-o alaturi de AUR va fi blocata, cel mai probabil de ”acest bloc solidar Florin Citu – Marcel Ciolacu, PNL – PSD”. „Mi-as dori ca marți sa se voteze moțiunea de cenzura. Din ce am vazut in Parlament, acest bloc solidar Florin…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, pune condiții ca sa voteze moțiunea de cenzura a USR-PLUS și AUR. PSD va vota moțiunea de cenzura a USR-PLUS și AUR doar daca aceasta va ajunge in plen și daca cele doua partide vor susține alegerile anticipate. „Daca motiunea aliantei USR-AUR va ajunge la vot in plen,…

- ​PSD va vota moțiunea de cenzura a USR-PLUS și AUR daca aceasta va ajunge în plen și daca cele doua partide vor susține alegerile anticipate. "Daca motiunea aliantei USR-AUR va ajunge la vot în plen, atunci PSD o va vota, dar nu sa se întoarca Barna în Guvern si…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, dupa ședința conducerii partidului de la Neptun, ca liderii au decis cu unanimitate de voturi sa depuna moțiunea de cenzura in momentul in care vor strange in Parlament cele 234 de voturi necesare, precizand ca in prezent au doar 204. Marcel Ciolacu declarase…