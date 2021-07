VIDEO China: Sute de persoane blocate în reţeaua de metrou în urma inundaţiilor severe din Zhengzhou (GALERIE FOTO) Cele mai abundente precipitatii din ultimele decenii au provocat inundatii masive in metropola Zhengzhou, din centrul Chinei, informeaza DPA. Situatia exacta a victimelor nu este clara inca. Presa de stat a vorbit initial despre un mort si doua persoane disparute, iar CGTN, postul central de televiziune, a anuntat miercuri dimineata ca 12 persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor. Apele au inundat reteaua de metrou, unde sute de persoane au ramas blocate in garnituri, dar si in tuneluri, potrivit relatarilor martorilor si imaginilor publicate pe retelele de socializare. In imagini, apa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

