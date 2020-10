Stiri pe aceeasi tema

- Filmulețul cu cele doua vedete in care și-au pus viața pe tapet a urcat rapid in topul celor mai populare clipuri de pe YouTube și, in doar cateva zile, Smiley și Gina Pistol au produs in jur de 5.000 de euro. Odata cu pandemia, și vedetele autohtone s-au reprofilat, artiștii inlocuind lipsa concertelor…

- Politistii din Mures au retinut pentru 24 de ore doi barbati, banuiti ca ar fi sustras, dintr-o locuinta, bunuri in valoare de 2.000 de lei. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate de politisti. La data de 10 august a.c., in jurul orei 16:30, politistii Sectiei de Politie Rurala nr.1 Gornesti au…

- Pompierii militari de la Punctul de Lucru Raciu, SVSU Raciu și Ceaușu de Campie au reușit sa localizeze incendiul de pe o suprafața de 5ha, pe o miriște , fara pericol de propagare in localitatea Bozed. Incendiul a fost localizat pe marginea padurii, informeaza ISU Mureș. Incendiu localizat la marginea…

- La nivel național s-au inregistrat 1.309 cazuri noi, 41 pacienți au decedat, iar alți 578 au fost declarați vindecați The post Peste 1.300 de cazuri noi de CoVid-19 și 41 de decese, in ultimele 24 de ore! 464 de pacienți, in terapie intensiva appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, fața in fața cu jurnalista Alexandra Pacuraru! The post Ambasadorul Israelului, David Saranga, interviu exclusiv. Ce putem invața de la o țara care trece prin vremuri și mai tulburi? – VIDEO appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Magistrații de la Judecatoria Sectorului 1 au condamnat vineri, in instanța de fond, 12 persoane pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice intr-unul dintre dosarele deschise dupa violențele de la protestul din 10 august 2018. Mai exact, cațiva inculpați au fost acuzați de procurori ca…

- Lucia Hang, fosta președinta USR Mureș pentru un mandat scurt de un an, a caștigat miercuri, 29 iulie, alegerile interne, dupa o campanie aprinsa care a infierbantat spiritele pe rețelele de socializare, și nu lipsita de incidente. Cu toate acestea, Hang a caștigat in fața celor doi contracandidați…

- Un barbat in varsta de 37 de ani din Corabia, care ar fi fost agresat si sechestrat de catre un alt barbat, in seara precedenta, a fost gasit de politisti dupa aproape o ora si jumatate de cautari, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu.