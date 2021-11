Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 91 de persoane au murit și alte zeci sunt ranite în urma unei explozii masive în Freetown capitala țarii africane Sierra Leone, potrivit BBC și ReutersDeflagrația s-a produs dupa ce o cisterna de petrol de 12 de metri lungime s-a ciocnit cu un alt vehicul la o intersecție aglomerata…

- Explozia a avut loc vineri in moscheea șiita Bibi Fatima din orașul Kandahar, din sudul Afganistanului, relateaza BBC , potrivit Digi 24 . Cel puțin 16 oameni au fost uciși și 32, raniți. Cauza deflagrației inca nu este clara, insa ar putea fi vorba despre un atac sinucigaș, dupa cum relateaza sursele…

- 46 de persoane au fost ucise și peste 140 au fost ranite inttr-un atac sinucigaș cu bomba care a avut loc intr-o moschee din provincia afgana Kunduz (nord-est), a anunțat agenția de știri de stat Bakhtar, conform Reuters. Imagini video au aratat cadavre inconjurate de daramaturi in interiorul…

- Decizia Comisiei Europene din aceasta saptamana de a cere sanctionarea Poloniei intr-o disputa privind reforma sistemului judiciar din aceasta tara este o masura inacceptabila si "aroganta", a scris miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, ministrul Justitiei din Ungaria, Judit Varga, potrivit Reuters.…

- O explozie a fost auzita duminica dupa-amiaza la Kabul, potrivit unor jurnalisti ai AFP si unor martori citati de Reuters, la trei zile dupa atentatul sinucigas de pe aeroportul din capitala Afganistanului, unde statele occidentale isi incheie operatiunile de evacuare. Explozia a fost provocata de un…

- Cel putin 72 de civili au fost ucisi in doua explozii in afara aeroportului din Kabul, au anuntat ieri o sursa spitaliceasca si un oficial taliban in capitala afgana, citati de Reuters și Agerpres. Cel putin 12 soldati americani au fost de asemenea ucisi in exploziile de joi. Un numar de cel putin 28…

- Dezastrul a avut loc in orasul Altalil, in regiunea Akkar, duminica, 15 august. Potrivit bilanțului prezentat de ministrul sanatații din Liban ,cel putin 28 de oameni au murit si alti 79 au fost raniti, informeaza agenția Reuters, preluata de News.ro . Surse militare si de securitate au declarat ca…

- Trei reactii raportate de un numar mic de persoane dupa vaccinarea impotriva Covid-19 cu vaccinurile dezvoltate de Pfizer si Moderna sunt studiate pentru a evalua daca sunt posibile efecte secundare, a anuntat miercuri Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), transmite news.ro, care citeaza Reuters.…