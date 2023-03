Organizatorii Festivalului de la Cannes au anuntat vineri ca au inclus in selectia oficiala din acest an cel mai recent film regizat de Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon", care ii are in distributie pe actorii sai fetis Leonardo DiCaprio si Robert de Niro, asteptati pe Croazeta pentru cea de-a 76-a editie a evenimentului, informeaza AFP.

Acest lungmetraj, produs de Apple TV si care va fi lansat in cinematografe in luna octombrie inainte sa devina disponibil pe platforma de streaming a grupului Apple, va fi proiectat la Cannes in data de 20 mai. "Killers of the Flower Moon" este primul…