Cel mai nou film Batman, cu Robert Pattinson in rolul dublu al detectivului justițiar Batman din Gotham City și alter ego-ul sau, miliardarul retras Bruce Wayne, ruleaza in avanpremiera la Happy Cinema Focsani. Dupa doi ani de supraveghere a strazilor orașului aducand frica in inimile criminalilor, cel mai cunoscut personaj al universului DC este infațișat […]