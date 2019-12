Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Banica Jr. a susținut joi seara un concert memorabilpe scena Salii Palatului, așa cum și-a obișnuit fanii, an de an, in perioadaCraciunului. Fiul lui, Radu, i-a fost alaturi, cei doi oferind un duet deexcepție, in fața a peste 4000 de oameni.Joi seara, Ștefan Banica a cantat alaturi de Radu Ștefan…

- Concertul lui Lewis Capaldi din Edinburgh a fost intrerupt aseara din cauza unei incaierari, la care mai mulți oameni situați la balcon au luat parte. Se pare ca scandalul a pornit dupa ce mai mulți oameni s-au certat din cauza faptului ca unii ar fi stat in picioare in timp ce erau intr-o zona cu...…

- Concertul aniversar Fuego care a avut loc la Sala Palatului, va putea fi vizionat, duminica, 1 Decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei, pe TVR 2, de la ora 15.00. Și de data asta Paul Surugiu Fuego a reușit sa-i uimeasca pe toți! Deși este un artist independent, care-și face profesia și-și produce singur…

- Un video cu un mesaj emoționant circula pe internet și ii impresioneaza pe internauți. Un utilizator a postat pe pagina sa de Facebook un video impresionant cu o femeie care canta o melodie romaneasca intr-o secție de votare din Spania. Mesaj emoționant din Spania pentru toți romanii Mesajul i-a lasat…

- Concertele pe care cantareața belgiana Lara Fabian trebuia sa le susțina luni și marți, la Sala Palatului din București, au fost reprogramate pentru data de 3 februarie 2020, potrivit organizatorilor, potrivit Mediafax."Lara Fabian anunța cu regret fanii despre amanarea concertelor din București…

- Concertul de Craciun marca Ștefan Banica sarbatorește in decembrie majoratul 18 ani de tradiție neintrerupta. De aproape doua decenii, an de an, Sala Palatului se umple pentru a-l vedea live pe Ștefan Banica și invitații sai speciali. Se lasa cu show, cu emoție, cu distracție și aplauze.

- Anastasia Soare este cea mai bogata romanca de pe planeta și traiește inconjurata de cei mai influenți oameni ai lumii. Este prietena cu Michelle Obama și cu Victoria Beckham, insa nu a uitat de unde a plecat, vorbește romanește și vine cu drag in țara. In plus, Anastasia ajuta copiii.

- In 2019, trupa VUNK implinește 25 de ani – 25 de ani de muzica și de prietenie stransa. Solistul trupei, Cornel Ilie, a stat de vorba cu noi pentru a ne spune mai multe despre noul album și despre concertul aniversar care va avea loc la Sala Palatului, pe 16 octombrie.