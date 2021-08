Stiri pe aceeasi tema

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a criticat dur autoritațile centrale, dupa organizarea evenimentelor ieri in PMAN, cu ocazia Zilei Independenței. Acesta spune ca a fost invitat, dar nu a mers. „Ceea ce s-a intamplat ieri a fost de ordinului teatrului absurdului. Nunta lui Chicu inmulțit la o suta”.

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a depus flori in aceasta dimineața, la monumentul lui Ștefan cel Mare, cu ocazia celei de-a 30-a aniversari a Independenței Republicii Moldova. In context, a venit și cu un mesaj de felicitare pentru toți cetațenii.

- Primarul general Ion Ceban a venit cu un mesaj catre noul Guvern și noii miniștri, in contextul proiectelor comune inițiate anterior. Edilul afirma ca iși dorește ca aceste proiecte mari lansate sa fie continuate. „Este vorba de accesarea la anumite fonduri, delimitarea terenurilor municipale, susținerea…

- Primarul general Ion Ceban a venit in CMC cu rezultatele Grupului de lucru inițiat la Primaria Chișinau cu privire la investigarea absențelor nemotivate ale fostului viceprimar, Victor Chironda. Potrivit lui Ceban, in rezultatul examinării actelor administrate în cadrul ședințelor grupului de lucru,…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, anunța ca joi va fi semnat contractul de achiziționare și livrare a celor 100 de autobuze pentru municipiul Chișinau. Acestea ar urma sa ajunga in toamna. Ceban a ținut sa precizeze ca cele 58 de unitați de transport procurate de municipalitate nu fac parte din acest lot.

- Primarul capitalei, Ion Ceban, anunța ca autoritațile municipale au fost date in judecata, dupa inaugurarea sculpturii „Veronica Micle”, amplasata in scuarul Mihai Eminescu din Chișinau.

- Puțini cunosc ca Ion Ceban este pasionat de muzica. Primarul general s-a filmat in timp ce canta la pian și a publicat secvența video pe pagina lui de Facebook. Pe durata filmulețului edilul sta cu spatele la camera, iar in fața lui se oberva o fotografie cu famila: soția și cei doi copii. Edilula a…

- Strada Albișoara a intrat din nou in reparație, dupa ce acum jumatate de an a fost data in exploatare. Primarul capitalei da asigurari ca municipalitatea nu suporta cheltuieli pentru lucrarile efectuate. Acestea sunt executate din banii antreprenorului, spune Ion Ceban.