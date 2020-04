VIDEO Cea mai ascultată piesă din ultimul deceniu - Cum arată top 10 Piesa "Happy", a lui Pharrell Williams, este cea mai ascultata în ultimul deceniu, potrivit rezultatelor unui top realizat de BBC Radio 2, iar podiumul este completat de "Rolling in the Deep", a lui Adele, si "Moves Like Jagger", a lui Maroon 5 si Christina Aguilera.



Radiodifuzorul public britanic a facut un clasament al celor mai ascultate 40 de hituri la radio si TV în ultimul deceniu, iar topul este dominat de Adele si Bruno Mars, cu câte trei pozitii.



"Topul 40 al celor mai ascultate piese sunt cele pe care producatorii de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Justin Timberlake a fost invitatul lui Jimmy Fallon in emisiunea „Late night show #homeedition” și pe langa faptul ca au vorbit despre noul videoclip al lui J, ”Don’t slack”, au transformat o conversație despre activitațile casnice intr-un remix cool. Chiar daca se sta acasa in perioada aceasta, nu…

- In anul 2007, Mark Ronson lansa impreuna cu regretata Amy Winehouse, melodia “Valerie”. Piesa se regasește pe al doilea album de studio a lui Ronson, “Version”, un disc pe care a pus doar piese cover. Amy Winehouse face și o versiune solo, fara Mark Ronson, ceva mai lenta și cu influențe jazz. Versiunea…

- Teatrul National Timisoara (TNTm) incepe luna aprilie cu o noua serie de prezentari de spectacole, in cadrul proiectului "Intalnire la voi acasa", pe canalul de Youtube al institutiei, miercuri seara fiind programata piesa "Nopti albe", dupa Feodor Dostoievski. "In deplin acord cu delicatetea, gratia…

- Dua Lipa are single nou. Piesa ”Break My Heart” a fost lansata joi și vine la pachet cu acest videoclip. Ultimul single al cantareței britanice ”Physical” a aparut in ianuarie. Dua Lipa se pregatește și de lansarea celui de al doilea album, ”Future Nostalgia”, care ar trebui sa se intample chiar vineri.

- Deși nu avem inca o piesa stabilita pentru Eurovision 2020, Romania pare ca deja se afla in topul favoritelor la casele de pariuri. Roxen, reprezentanta Romaniei la Amsterdam iși va cunoaște piesa cu care va concura pe 1 martie, intr-o gala transmisa de TVR. Pana atunci insa, casele de pariuri o dau…

- Echipa care a lucrat la realizarea melodiilor este formata din Mihai Sighinas si NGM Creative. NGM, duo-ul format din Bogdan Paun - regizor, si Alexandru Muresan - D.O.P. - au coordonat intreg departamentul vizual. "Alcohol You" - este o piesa cu o linie melodica hipnotizanta, acompaniata…

- „Retrograd”, cea mai recenta piesa lansata de DJ Project, este pe locul 1 in topul celor mai difuzate piese de la principalele radiouri comerciale. De asemenea, piesa a urcat pe locul #2 in Top 200 Shazam Romania. „Retrograd” vorbește despre alegerile pe care le facem in viața, despre cel care pleaca…