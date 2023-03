Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus duminica seara, intr-un interviu la Romania tv, care sunt masurile care se vor lua in urmatoarea perioada, mai ales dupa ce se va face rotativa la nivel guvernamental."S-a saturat toata lumea sa vorbim de rotativa. Ea va avea loc mai liniștita decat tot se…

- O parte din reprezentanții cabinetului Ciuca au participat alaturi de Klaus Iohannis la vizita din Emiratele Arabe Unite. In acest fel sectorul energetic din Romania a caștigat noi oportunitați, transmite premierul Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, in contextul vizitei Maiei Sandu in Romania, ca este de acord cu președintele Klaus Iohannis care a spus ca Romania este pregatita sa ajute Republica Moldova „in orice scenariu”. „Cel mai vulnerabil stat european in acest moment este Republica Moldova”,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca fiecare om politic are dreptul la o opinie pe tema Bastroe și arata ca aceasta problema trebuie rezolvata cat mai rapid. Reacția lui Ciolacu vine dupa ce președintele Klaus Iohannis a spus ca sunt anumiți policieni care s-au inflamat fara sa aiba toate…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Antena 3 CNN, ca nu este "fanul presedintelui Klaus Iohannis". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat, dupa ce ministrul Educației, Ligia Deca, i-a retras atribuțiile secretarului de stat al PSD pe Educație, Florian Lixandru. Ciolacu i-a cerut Ligiei Deca sa vina și sa explice de ce a luat aceasta decizie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, se pregatește sa devina noul prim-ministru al Romaniei, dupa rotativa din luna mai. Ciolacu a prezentat masurile pe care PSD le va adopta, imediat dupa preluarea mandatului de premier. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la Romania TV, ca ar fi un demers 'infantil' ca PSD și PNL sa mearga la prezidențiale cu un candidat comun, dupa ce au candidat separat la alegerile europarlamentare, locale și parlamentare. El a adaugat ca PSD va veni cu un „intelectual” la prezidențiale.…