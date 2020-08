Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al șaselea Forum internațional in domeniul industriei apararii Army-2020, organizat de Ministerul rus al Apararii, s-a deschis duminica in regiunea Moscova și prezinta armament de ultima generație și echipamente militare Programul principal are loc la centrul de expoziții și congrese…

- Ciocniri violente au avut loc intre politie si protestatari duminica noapte in marile orase din Belarus dupa ce presa de stat a anuntat ca presedintele Aleksandr Lukasenko, la putere de 26 de ani, era gata sa castige un al saselea mandat consecutiv, relateaza luni dpa.Peste 50 de persoane au fost retinute…

- Rusia si Statele Unite s-au lansat intr-o cearta pe Twitter, pe tema libertatii presei, dupa arestarea controversata la Moscova a unui fost jurnalist, acuzat de ”tradare”, relateaza AFP, anunța news.ro.”Uitandu-ne la jurnalistii rusi arestati unii dupa altii, incepe sa semene a campanie concertata…

- .Rusia a trimis avioane de vanatoare sa intercepteze si sa escorteze doua bombardiere americane de tip Boeing B-52 care survolau Marea Ohotk, in largul coastei orientale ruse, a anuntat vineri Ministerul rus al Apararii, citat de agentia rusa de presa Interfax, relateaza Reuters.

- Casa Alba a intentionat sa desfasoare in aceasta saptamana circa 10.000 de militari activi pentru a inabusi protestele din capitala Washington D.C. si in alte parti din Statele Unite ale Americii, a declarat sambata o inalta oficialitate din domeniul apararii pentru postul american CBS, citat duminica…

- Protestele violente care au loc în aceste zile în Statele Unite au oferit posibilitatea de atac țarilor criticate de Occident pentru limitarea democrației și nerespectarea drepturile elementare ale omului. Astfel, Rusia a declarat ca a fost „scandalizata” marți de violența poliției…