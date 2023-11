Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații elibereaza pe banda rulanta criminali, inainte de termen: Eduard Perju, care a asasinat-o pe fiica de 15 ani a unui artist din Iași, in Parcul Copou, a ieșit recent din pușcarie, deși ar fi trebuit sa stea in spatele gratiilor pana in anul 2030.

- Un barbat din Alba condamnat pentru omor deosebit de grav a vrut sa fie eliberat mai devreme: Acesta mai facuse pușcarie și pentru tentativa de omor Un barbat din Alba condamnat pentru omor deosebit de grav a vrut sa fie eliberat mai devreme: Acesta mai facuse pușcarie și pentru tentativa de omor Un…

- Un tanar director executiv din domeniul tehnologiei din Maryland, care a intrat recent pe lista Forbes 30 sub 30 de ani, a fost gasit mort intr-un complex de apartamente. Poliția a descoperit traumatisme prin lovire cu un obiect contondent.

- Conform informațiilor existente, crima a avut loc la inceputul lunii august, insa abia acum i-au fost gasite ramașițele fetei, relateaza Ziare.com.Cel care a pornit in cautarea adolescentei a fost chiar fratele acesteia, care s-a alaturat poliției in incercarea de a o gasi. Aceasta plecase cu caprele…

- Rasturnare de situație in cazul unui deținut al Penitenciarului Aiud, eliberat cu opt ani mai devreme. Decizia Tribunalului Alba Un deținut al Penitenciarului Aiud care in prima instanța a primit dreptul de a fi eliberat condiționat cu opt ani mai devreme, ramane dupa gratii. Decizia a fost primita…

- Avocata familiei Ghinescu, revoltata dupa ce Cristian Cioaca a fost eliberat: Copilul lor nu va putea merge la mormantul mamei din cauza tataluiCristian Cioaca a fost eliberat, astazi, din inchisoare, dupa ce judecatorii i-au admis cererea de eliberare conditionata, decizia instantei fiind definitiva.…

- O noua victima ucisa in propria locuinta in Timisoara. Dupa cazul batranilor omorati in apropierea Tribunalului Timis la inceputul verii, ieri seara, o femeie de... The post Femeie ucisa in propriul apartament din Timisoara. Criminalul a fost gasit la locul faptei appeared first on Special Arad · ultimele…

- Un barbat de 47 de ani a ucis cu sange rece, ieri noaptea, o batrana de 77 ani, in incercarea de a o jefui, in apartamentul ei din Timișoara. Criminalul a fost gasit ulterior in coma alcoolica, in bucatarie. Citește și: Un șofer roman, urmarit de poliție, a sarit din mașina in mers, in Ungaria […]