Stiri pe aceeasi tema

- Mama premierului Florin Cițu a murit, vineri seara, dupa o grava suferința. Florin Cițu se afla la Baia Mare cand a aflat de tragedie și s-a intors de urgența la București. Mama premierului suferea de o boala incurabila. Florin Cițu urma sa participe, sambata, la prima etapa a circuitului Grand Chess…

- O adevarata nenorocire s-a abatut peste o familie din localitatea Ungra. Mama, bunica si cele trei fete minore au baut o substanța toxica folosita la spalatul oilor. Copiii au fost gasiți in stop cardio-respirator. Fetițele de 7 și 9 ani nu au mai raspuns la manevrele de resuscitare, cea de-a treia,…

- Deputatul Emanuel Ungureanu trage un nou semnal de alarma și publica imagini teribile de la Spitalul Județean Mureș, unde zeci de tuburi de oxigen au fost depozitate la intrarea in spital, exact pe calea de acces a pacienților și a personalului medico-sanitar. “Acum cateva saptamani am filmat in curtea…

- O tanara de 19 ani din București a murit, iar alte patru persoane au fost grav ranite intr-un accident rutier produs, in noaptea de marți spre miercuri, in județul Tulcea. Potrivit pompierilor tulceni, accidentul s-a produs in jurul orei 1.55, apropierea localitații Lunca, pe DJ222. Un autoturism, in…

- Doi barbați au murit și altul a fost ranit, luni dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat de mai multe ori pe o șosea din județul Prahova. Șoferul autoturismului ar fi pierdut controlul asupra direcției, pe DJ 102 D, in comuna Baba Ana. Mașina a ieșit in afara șoselei și s-a rasturnat…

- Trei pacienti au murit, luni seara, dupa ce au ramas fara oxigen, intr-o unitate mobila de Terapie Intensiva aflata la Spitalul Victor Babes din Bucuresti. Tragedia a avut loc in jurul orei 17.00, la unitatea mobila de Terapie Intensiva de la Spitalul Victor Babes, acolo unde se aflau opt pacienti bolnavi…

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzica lautareasca din Romania, a murit. El se afla in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Anunțul a fost facut, vineri dimineața, de prietenii acestuia pe rețelele de socializare. ”Speram sa nu primesc niciodata vestea…