Stiri pe aceeasi tema

- Melodia a fost prezentata miercuri in premiera mondiala.‘’Radhe Shaam”, pe numele ei, a fost scrisa si produsa de Sureh Joshi in 1968. Pentru inregistrare au colaborat chitaristul George Harrison si bateristul Ringo Starr.Ea a fost descoperita in casa lui Joshi din Birmingham de un prieten care il vizita…

Un raport recent al Institutului de Studii Fiscale (IFS) sugereaza ca promoția din 2020 va avea dificultați la absolvirea unei facultați datorita schimbarilor puternice ce au loc la nivel mondial din...

- Cristian Tudor Popescu a vorbit vineri seara, la Digi24, despre alegerea lui Dacian Cioloș ca președinte al USR PLUS. „Alegerea domnului Cioloș este o decizie in avantajul USR PLUS. Dacian Cioloș este un purtator de imagine mai bun decat Dan Barna”, spune gazetarul. CTP mai scoate in evidența o problema…

- Armin Laschet, liderul Uniunii Crestin-Democrate (CDU) si candidat pentru postul de cancelar al Germaniei, a admis, duminica seara, ca scorul obtinut in scrutinul parlamentar nu este cel asteptat, dar a explicat ca va face tot posibilul pentru conducerea viitorului guvern. "Stiam ca va fi…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu a comentat criticile aduse concursului desfașurat pentru funcția de Avocat al Poporului. „Alegerea a cazut pe argumente care au fost invocate pe o persoana care a interacționat cu sistemul”, a explicat speakerul la Buna seara de la M1.

- Conducerea Camerei Deputaților, asigurata de Ludovic Orban, a dat termen Comisiei pentru Administrație publica sa depuna amendamentele la o lege inițiata de AUR, cu privire la revenirea alegerilor pentru primari...

- Episcopia Romano-Catolica de Oradea organizeaza, sambata si duminica, in Catedrala Episcopala un festival de muzica clasica si ecleziastica cu titlul "Varadinum Nostra", avand programate concerte in cursul celor doua seri. Potrivit unui comunicat al episcopiei, programul serii de sambata, 18 septembrie,…

- Agentia spatiala americana a postat informatia privind reusita de a colecta primul eșantion de roca de pe Marte pe contul de Twitter. Bucata de piata a fost denumita „Rochette”. „Am luat-o!", a postat pe Twitter agentia spatiala americana, postand o fotografie a esantionului de roca. Saptamana…