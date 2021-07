Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul francez Leos Carax a castigat sambata seara premiul pentru regie in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes gratie lungmetrajului ''Annette'', un musical creat sub forma unei opere-rock flamboaiante, cu Adam Driver si Marion Cotillard in rolurile principale,…

- Ryusuke Hamaguchi si Takamasa Oe, scenaristii peliculei japoneze ''Drive My Car'', au primit sambata seara, in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, premiul pentru scenariu, potrivit site-ului oficial al evenimentului. ''Drive My Car'',…

- Actorul american Caleb Landry Jones a castigat sambata seara premiul pentru interpretare masculina in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes gratie rolul sau in pelicula ''Nitram'', in regia australianului Justin Kurzel, potrivit site-ului oficial al evenimentului.…

- Ceremonia de inchidere a celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes are loc, sambata seara, la Palais des Festivals. Trofeul Palme d’Or, cea mai importanta distinctie a festivalului, va fi acordat anul acesta de un juriu condus de cineastul american Spike Lee, arata News.ro. Editia…

- Cu filmul sau "Julie" (The Worst Person in the World), regizorul norvegian i-a incantat vineri pe criticii de la Festivalul de la Cannes, schitand un portret al tinerelor femei de azi, intr-un rol i interpretat de o actrita care pana acum a avut putine legaturi cu cinematografia, relateaza AFP.…

- Cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc intre 6 si 17 iulie. Anul acesta presedintele juriului este regizorul american Spike Lee, iar din componenta lui fac parteactorii Maggie Gyllenhaal, Melanie Laurent, Song Kang-ho si Tahar Rahim, regizorii Mati Diop, Jessica Hausner…

- Sase cineasti din Tunisia, Suedia, Franta, Egipt si Spania alcatuiesc juriul competitiilor Cinefondation si de scurtmetraje de la editia de anul acesta a Festivalului de Film de la Cannes. Productia romaneasca „Prin oras circula scurte povesti de dragoste”, de Carina-Gabriela Dasoveanu (UNATC), se numara…