Eric Zemmour, candidat de extrema dreapta la presedintia Frantei, a avut parte de un moment jenant, sambata, cand un barbat i-a spart un ou in cap chiar in momentul in care iesea dintr-o masina pentru a ajunge la un eveniment de campanie, relateaza digi24.ro. ▶️Eric Zemmour a ete vise par un oeuf qu'un homme lui a claque sur la tete a son arrivee a Moissac, ou le candidat d'extreme droite battait campagne samedi matin pour la presidentielle pic.twitter.com/oChOUxVBcU— LN24 (@LesNews24) March 12, 2022 In clipul publicat pe retelele sociale se poate vedea cum un barbat se apropie de masina lui Zemmour,…