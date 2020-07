Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au acaparat strazile din Budapesta vineri, 25 iulie, in semn de solidaritate fața de jurnaliștii de la index.hu, cel mai mare site de știri din Ungaria, dar și pentru a prostesta impotriva atacurilor la libertatea presei venite din partea Guvernului Viktor Orban. Participanții la miting…

- Echipa editoriala si 70 de jurnalisti ai celei mai mari publicatii independente de presa din Ungaria, Index.hu, au demisionat vineri in semn de protest fata de inlaturarea din functie a redactorului-sef Szabolcs Dull. Sute de oameni au protestat in fata resedintei oficiale a premierului Viktor Orban.

- Mai multe organizatii civice au organizat un mars de protest, in seara aceasta, dupa ce jurnalistii publicației independente Index.hu au demisionat in masa, din pricina presiunilor politice, scrie G4media. Sute de persoane s-au adunat vineri seara la sediul publicației independente Index.hu, in semn…

