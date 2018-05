Numele lui Ilie Nastase este in centrul unui scandal fara precedent, dupa ce a fost incatusat de oamenii legii, fiind prin baut la volan. Dupa problemele cu legea pe care le are, loviturile nu s-au oprit pentru Ilie Nastase, care si-a pierdut si sora, pe Georgeta Kornman. La o zi distanta de la aceasta tragedie si de la incidentele in care a fost implicat, Ilie Nastase nu pare ca se simte deloc bine, cum este si firesc.