Stiri pe aceeasi tema

- Brazilienii au ieșit in strada in mai multe orașe ale țarii, pentru a cere punerea sub acuzare președintelui de extrema-dreapta Jair Bolsonaro, a carui popularitate s-a prabușit dramatic in ultimele saptamani ca urmare a unor scandaluri de corupție și dupa gestionarea dezastruoasa a pandemiei de Covid care…

- Bazinele acoperite de la Complexul Water Park din Craiova s-au deschis astazi. Programul este de luni pana duminica, intre orele 10.00 – 20.00, cu o limita maxima de 150 de persoane. Cladirea pentru bazine acoperite și jocuri de apa cuprinde o zona cu 5 tobogane (Magic Hole cu lungimea de 126,81, Black…

- Cel puțin 11 oameni au murit iar alți șapte au fost raniți miercuri seara, in orașul indian, Mumbai, dupa ce o cladire cu trei etaje s-a prabușit, relateaza BBC News. Printre cei care și-au pierdut viața se numara și opt copii.Poliția indiana a anunțat ca 18 persoane au fost scoase de sub daramaturi,…

- Israelul a interzis miercuri prin decret ministerial comertul cu blanuri de animale pentru industria modei, devenind astfel prima tara care a adoptat o legislatie atat de stricta, a anuntat Ministerul israelian al Mediului, relateaza AFP. Mai multe tari din lume au adoptat interdictii partiale…

- Protest de amploare in mai multe orase din Brazilia. Zeci de mii de oameni au iesit in strada pentru a cere demisia presedintelui Jair Bolsonaro acuzat ca a gestionat pandemia intr-un mod dezastruos.

- Fostul golgheter argentinian Hernan Crespo a castigat, duminica, primul sau titlu in calitate de antrenor al echipei Sao Paulo FC, punand astfel capat unei pauze de noua ani pentru una din cele mai titrate echipe din Brazilia, desemnata campioana a statului Sao Paulo, informeaza AFP. Fostul…

- Fostii presedinti ai Braziliei Luiz Inacio Lula da Silva si Fernando Henrique Cardoso, adversari politici timp de zeci de ani, si-au manifestat vineri opozitia fata de Jair Bolsonaro, caruia Lula i-ar putea bara drumul anul viitor spre realegere, noteaza AFP. Potrivit imaginilor difuzate…

- Conform unui nou studiu, padurea amazoniana din Brazilia a emis in ultimii ani in atmosfera cu 20% mai mult dioxid de carbon decat a absorbit. Studiul a aparut in publicatia academica Nature Climate Change. Studiul acopera perioada 2010 – 2019. Unul dintre autorii studiului afirma ca pentru prima data…