VIDEO Botoșani: Focuri de armă și urmărire pe zăpadă pentru a opri o mașină încărcată cu țigări de contrabandă VIDEO Botoșani: Focuri de arma și urmarire pe zapada pentru a opri o mașina incarcata cu țigari de contrabanda Politistii de frontiera botoșaneni au descoperit si confiscat 4.000 pachete cu tigari, in valoare de peste 38.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. Pentru imobilizarea barbatului care le transporta, colegii noștri au folosit armamentul din doare cu respectarea prevederilor legale, tragand mai multe focuri de avertisment, atat in […] Citește VIDEO Botoșani: Focuri de arma și urmarire pe zapada pentru a opri o mașina incarcata cu țigari de contrabanda in… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

