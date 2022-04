Stiri pe aceeasi tema

- Publicația franceza L’Equipe a prezentat, acum doua zile, o estimare a salariilor celor mai bine platiți antrenori din fotbalul european: prima poziție este ocupata de Diego Simeone, tehnicianul celor de la Atletico Madrid primind 3.3 de milioane de euro pe luna, potrivit News.ro și Hotnews. Iata topul…

- Borussia Dortmund s-a impiedicat pe terenul celor de la Koln, duminica, in etapa cu numarul 27 din Bundesliga. Formația pregatita de Marco Rose a obținut doar o remiza, scor 1-1, și ramane la șase puncte in spatele liderului Bayern Munchen.

- Borussia Dortmund s-a impiedicat pe terenul celor de la Augsburg, duminica, in etapa cu numarul 24 din Bundesliga. Formația pregatita de Marco Rose a obținut doar o remiza, scor 1-1, și ramane la opt puncte in spatele liderului Bayern Munchen.

- Invinși cu 4-2 de Glasgow Rangers in 16-imile Europa League, jucatorii Borussiei Dortmund au incercat sa se revanșeze in fața propriilor suporteri. Echipa pregatita de Marco Rose s-a impus cu 6-0, duminica, pe Westfalenstadion, impotriva celor de la Borussia Monchengladbach. Duelul a avut loc in etapa…

- Cel mai surprinzator rezultat al inceputului de an a avut loc in Bundesliga. Bayern Munchen, campioana Germaniei, a incasat 4 goluri in 30 de minute de la nou-promovata Bochum. Bavarezii au fost invinși, scor 2-4, dupa ce in turul campionatului caștigase cu un categoric 7-0. ...

- Bayern Munchen, campioana Germaniei, a incasat 4 goluri in prima repriza a deplasarii cu Bochum. Bavarezii au fost invinși, scor 2-4. Cel mai surprinzator rezultat al inceputului de an a avut loc la Bochum. Bayern Munchen caștigase partida din turul campionatului cu un categoric 7-0, iar astazi incepuse…

- Thomas Muller este la al 14-lea sezon la profesioniști pentru Bayern Munchen, dar cu toate acestea, bavarezii negociaza cu un alt club pentru un posibil transfer al sau. Bild susține ca Bayern Munchen și Everton negociaza pentru o posibila plecare a fotbalistului din Bundesliga. Jucatorul german…

- Bayern Munchen a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 4-1, echipa Hertha Berlin, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Germaniei. Invingatorii au marcat prin Tolisso ’25, Muller ’45, Sane ’75 si Gnabry ’79. Pentru gazde a inscris Ekkelenkamp ’80, scrie news.ro.Tot…