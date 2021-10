VIDEO Borussia Dortmund și RB Leipzig, victorii în Bundesliga (Rezultatele zilei) Borussia Dortmund a urcat pe locul doi în Bundesliga, dupa ce s-a impus acasa, scor 2-1, în fața echipei Augsburg. De asemenea, RB Leipizg a trecut cu 3-0 de Bochum, sâmbata, în etapa a șaptea din Bundesliga.



Rezultate înregistrate sâmbata:*click pe scor pentru a vedea rezumatul partidei



Wolfsburg vs Borussia Monchengladbach 1-3Au marcat: Waldschmidt ’25 / Embolo ‘5, Hofmann ‘7, Scally ‘90+5În minutul 76, de la gazde a fost eliminat Lacroix.

Borussia Dortmund vs Augsburg 2-1Au marcat: Guerreiro ’10 (penalti),… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Borussia Moenchengladbach a invins Borussia Dortmund cu scorul de 1-0 (1-0), intr-un meci disputat sambata in cadrul etapei a sasea a ligii germane de fotbal Bundesliga. Unicul gol al lui Gladbach a fost marcat de Denis Zakaria in minutul 37. Alte rezultate, conform Agerpres.…

- Bayern Munchen s-a dezlanțuit, sâmbata, pe teren propriu, în fața nou-promovatei VfL Bochum. În etapa a cincea din Bundesliga, campioana Germaniei s-a impus cu 7-0 și a urcat provizoriu pe prima poziție în clasament.Pe Allianz Arena, bavarezii au înscris prin Sane ('17),…

- Bayern Munchen a învins, sâmbata, în deplasare, cu scorul de 4-1, echipa RB Leipzig, în capul de afiș al etapei a patra din Bundesliga. În celalalt duel interesant al zilei, Borussia Dortmund a revenit de fiecare data și s-a impus cu 4-3 pe terenul echipei Bayer Leverkusen.Rezumatul…

- Bayern Munchen, cu o tripla reusita de Robert Lewandowski, s-a plasat in fruntea clasamentului campionatului de fotbal al Germaniei, alaturi de Leverkusen si Freiburg, dupa victoria categorica cu scorul de 5-0 in fata "lanternei rosii" Hertha Berlin, sambata pe teren propriu, in etapa a 3-a, informeaza…

- Bayern Munchen, cu o tripla reusita de Robert Lewandowski, s-a plasat in fruntea clasamentului campionatului de fotbal al Germaniei, alaturi de Leverkusen si Freiburg, dupa victoria categorica cu scorul de 5-0 in fata "lanternei rosii" Hertha Berlin, sambata pe teren propriu, in etapa a 3-a, informeaza…

- Bayern Munchen, campioana en-titre din Bundesliga, s-a impus cu 5-0, sâmbata seara, pe teren propriu, împotriva echipei Hertha Berlin. Meciul s-a disputat în etapa a treia.Golurile au fost înscrise de Muller ('5), Lewandowski ('34, '70, '85) si Musiala ('50).Rezumatul…

- Bayern Munchen s-a impus mai greu decât era de asteptat în fata lui FC Koln, cu 3-2, duminica, pe teren propriu, în etapa a doua din Bundesliga.Toate golurile au fost înscrise în repriza a doua. Campioana en titre a condus cu 2-0 dupa golurile marcate de Lewandowski…

- Borussia Dortmund a invins formatia Eintracht Frankfurt cu scorul de 5-2 (3-1), intr-un meci disputat sambata in cadrul primei etape a campionatului german de fotbal Bundesliga. Dortmund a marcat prin Reus (23), T. Hazard (32), Haaland (34, 71) si Reyna (58), in timp ce pentru oaspeti au punctat…