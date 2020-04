Stiri pe aceeasi tema

- Corina Caragea este una dintre cele mai indragite apariții de pe micul ecran. Iși ține viața personala departe de ochii curioșilor și rezista cu brio in fața specualțiilor. Prezentatoarea știrilor sportive de la Pro tv a facut dezvaluiri interesante din viața ei, intr-un interviu acordat revistei VIVA!…

- O aplicație pentru telefonul mobilpoate ajuta cercetatorii sa gaseasca soluții in lupta impotrivacoronavirusului. Aplicația este disponibila pentru dispozitiveleAndroid sau IPhone și se folosește de puterea de procesare atelefonului atunci cand acesta este pus la incarcat. Acestalucreaza in cloud, alaturi…

- Intr-un discurs istoric televizat, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a multumit duminica personalului din sistemul sanitar care lupta impotriva pandemiei, precum si britanicilor care stau in casa pentru a evita raspandirea coronavirusului. „Vom invinge, iar aceasta victorie va fi a fiecaruia…

- Ramona a vorbit despre viața de mamica și cum s-a schimbat viata de 5 luni și jumatate incoace. Desi are ajutoare, i-a fost dificil in prima saptamana, insa a reusit cu brio sa se adapteze si sa faca fata acestei provocari. "Am avut un moment ca nici unul in viața mea, atunci cand, pe 17 septembrie,…

- Cristina Spatar traiește o frumoasa poveste de dragostealaturi de un tanar cu 22 de ani mai mic decat ea. Artista spune ca nu vrea sase recasatoreasca, deși iubitul ei iși dorește foarte mult asta.Cristina Spatar a trecut prin clipe grele in ultimii patru ani, cunoscand atat durerea, dupa divorțul de…

- Noul coronavirus risca sa provoace o pandemie, contaminand deja 82.419 persoane la nivel mondial, dintre care 2.808 nu au mai putut fi salvate. Primele cazuri de infectare cu Covid-19 in Europa au fost semnalate la sfarsitul lui ianuarie, in Franta si in Marea Britanie. Intre timp, noul coronavirus…

- Primii romani de pe nava de croaziera Diamond Princess ancorata in portul Yokohama vor reveni, vineri noapte, in țara, a declarat Raed Arafat, pentru Mediafax. Inițial la bordul vasului au fost 17 romani, dintre care doi sunt infectați cu noul coronavirus. Romanii care vor debarca fac parte dintr-un…

- Dragoș Moldovan are doar 22 de ani și și-a adaugat in palmares titlul de voce a Romaniei, succes care i-a adus anul trecut 100.000 de euro in buzunar.Dragoș a acordat un interviu pentru revista Viva! in care a povestit cum s-a schimbat viața lui, in ultimele doua luni, de cand a caștigat Vocea Romaniei…