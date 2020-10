Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat miercuri masura privind distribuirea de vouchere pentru masa calda pentru persoanele varstnice, in valoarea de 180 lei/luna/tichet, si a voucherelor pentru educatie in regim de after-school, in valoare de 200 lei/luna, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, la finalul…

- Guvernul a aprobat in sedinta de astazi alocarea a inca 50 de milioane de euro pentru achizitionarea de tablete școlare, a anunțat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, citat de hotnews . Acesta a spus ca este majorata și valoarea eligibila a unei tablete de la 200 de euro la 250 de euro. Inainte…

- Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene, Raed Arafat, secretar de stat, si Ludovic Orban, premierul Romaniei, au sustinut o conferinta de presa in urma sedintei de guvern de miercuri, 14 octombrie, prin care au transmis principalele hotarari care au fost luate. Principalele declaratii…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri suplimentarea cu 50 de milioane de euro a bugetului pentru achizitia de tablete si majorarea valorii eligibile de la 200 de euro la 250 de euro/tableta, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. ‘In ceea ce priveste tabletele scolare, intr-o prima…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat ca Guvernul va lansa o schema de decontare pentru universitați in valoare de 10 milioane de euro pentru achiziționarea de maști și dezinfectați. „La Consiliul National al Rectorilor de la Brasov am anuntat ca, impreuna cu Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene,…

- Guvernul a alocat 100 de milioane de lei din fondul de rezerva pentru ca inspectoratele scolare judetene sa cumpere laptop-uri si materiale sanitare, constituind astfel stocuri de rezerva, pe care sa le poata pune la dispozitia unitatilor scolare care solicita acest lucru.

- Guvernul a aprobat luni acordarea a doua miliarde de lei pentru pregatirea proiectelor de atragere a fondurilor europene in perioada 2021 - 2027, suma care va fi decontata de Uniunea Europeana, a declarat luni ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, intr-un briefing de presa sustinut la finalul…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru alocarea din fonduri externe nerambursabile a 175 de milioane de euro pentru achizitia de echipamente si materiale sanitare in vederea inceperii noului an scolar, a declarat, luni, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, la finalul sedintei…