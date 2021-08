Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca, luni, se da startul emiterii cartii de identitate electronica, in cadrul unui proiect-pilot pentru care a fost ales municipiul Cluj-Napoca. "Suntem astazi in fata unui moment crucial pentru ceea ce inseamna atat parcursul institutional…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca, luni, se da startul emiterii cartii de identitate electronica. Carțile identitate electronice vor fi emise in cadrul unui proiect-pilot pentru care a fost ales municipiul Cluj-Napoca. „Suntem astazi in fata unui moment crucial pentru ceea ce inseamna…

