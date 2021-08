Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, luni, ca situatii precum cea cu care s-a confruntat Grecia in aceasta vara pune autoritatile in fata unor decizii ce trebuie luate imediat, iar imbunatatirea capacitatii de reactie in situatii de urgenta este o tema care va ocupa un loc fruntas pe agenda europeana.



"Situatia dificila cu care s-a confruntat Grecia in aceasta vara, dar si alte state europene si nu numai, ne pune in fata unor decizii care trebuie luate acum pentru viitor, nu maine sau peste cinci sau zece ani cand s-ar putea sa fie prea tarziu. Imbunatatirea capacitatii…